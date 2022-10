SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser eleito o novo presidente do Brasil em disputa contra Jair Bolsonaro (PL), a música "Tá na Hora do Jair Já ir Embora" amanheceu em primeiro lugar na lista das 50 que viralizaram no Brasil, na plataforma Spotify.

O sucesso de Tiago Doidão e Juliano Maderada já havia alcançado a segunda posição do ranking na última quinta-feira (27). Agora, a segunda posição é ocupada pela canção "Lula Lá no Funk (O Pai Tá On)" de DJ Fábio ACM. Antes, o clipe oficial da canção contava com pouco mais de 900 mil visualizações, agora, já ultrapassa os 2,2 milhões.

A música foi lançada em 18 de setembro, antes mesmo do 1º turno das eleições. Desde então, o piseiro foi alcançando mais público. O próprio canal oficial do YouTube do Maderada já compartilhou um registro da música tocando em uma micareta.

Além do sucesso, o cantor Tiago Doidão tem ainda outra música de cunho político, intitulada "Tchau Bolsonaro". No perfil de Maderada também estão disponíveis outras canções sobre as eleições, como "Agora Eu Quero É Lula Lá", "Pula Pula pro Lado de Lula" e "O Povo Pede Lula".

Lula venceu as eleições com 50,90% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro recebeu 49,10%. De acordo com a apuração realizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o líder petista venceu o segundo turno da disputa, neste domingo (30). Bolsonaro se tornou o primeiro a não conseguir a reeleição.