SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar, 28, comentou nesta segunda-feira (31) a perda de seguidores nas redes sociais. A artista atribuiu a mudança nos números ao resultado da eleição, afirmando que os que a deixaram de seguir estavam "chorando agora", mas não choraram com as mortes na pandemia de Covid-19.

"Perder seguidor que está chorando agora, mas não chorou com as mortes na pandemia, para mim é limpeza de energia, vão tarde! Não sei o que estavam fazendo nas minhas redes? 13 beijos".

A artista apoiou publicamente a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito para a presidência na noite de domingo (30).

Apesar do desabafo, Pabllo não é a única a notar uma queda no número de seguidores no Instagram. Milhares de pessoas no Brasil e no mundo enfrentam problemas para acessar o perfil. Algumas relataram que a conta foi suspensa.