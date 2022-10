SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega a sua reta final, mas ainda dá tempo de assistir a muitos filmes do festival. Documentários, filmes de animação e clássicos restaurados estão na programação dos últimos dias de Mostra.

Há inclusive produções com cenas mais quentes nas telonas. Alguns longas trazem pegação rolando solta, e é o caso de "99 Luas de Paixão". Dirigido por Jan Gassmann, o filme foi exibido na seção L?ACID do Festival de Cannes e traz na história um caso de amor sobre dois opostos.

Além dele, a lista também traz "Lobo e Cão", "Geltil" e "That Kind of Summer", todos com exibições para os próximos dias. Quem não conseguir reservar seu ingresso online, pode comprar a entrada no dia da sessão, pois agora há uma cota de 10% dos assentos de cada exibição disponível nas bilheterias.

Saiba mais sobre as produções quentes da programação da Mostra.

99 LUAS DE PAIXÃO

Uma cientista de 28 anos e um homem de 33 que busca um sentido para a sua vida em meio a drogas se veem em uma atração obsessiva. O romance entre eles faz com que suas convicções de relacionamento sejam mudadas.

Suíça, 2022. Direção: Jan Gassmann. Com: Valentina Di Pace e Dominik Fellmann,

Classificação 18 anos

Próxima sessão: dia 2/11, às 20h10, no Cine Satyros Bijou

GENTIL

Edina é uma fisioculturista disposta a sacrificar tudo para realizar o sonho de conquistar o campeonato mundial. Com o preço dos esteroides e suplementos alimentares, ela está disposta a trabalhar paralelamente como acompanhante de luxo. Nesse caminho, ela começa a ver a diferença entre seu sonho e o que é a realidade.

Hungria, Alemanha, 2022. Direção: László Csuja, Anna Nemes. Com: Eszter Csonka, György Turós e Csaba Krisztik,

Classificação 14 anos.

Próxima sessão: dia 31, às 18h15, no Espaço Itaú de Cinema - Augusta Anexo 4

LOBO E CÃO

Ana, uma jovem que nasceu em uma ilha no meio do Oceano Atlântico marcada pela religião e tradição, começa a questionar o mundo que lhe é designado, principalmente ao lado de seu amigo queer Luís. Esses pensamentos florescem ainda mais quando sua amiga Cloé chega do Canadá. Vencedor do Prêmio de Melhor Filme da seção Jornada dos Autores do Festival de Veneza.

Portugal, 2022. Direção: Cláudia Varejão. Com: Ana Cabral, Ruben Pimenta, Cristiana Branquinho.

Classificação 16 anos.

Próxima sessão: dia 2/11, às 14h, no Cine Marquise - Sala 1

THAT KIND OF SUMMER

Três mulheres são convidadas para uma ir a casa de repouso explorar seus desejos sexuais. Lá elas tentarão dominar seus conflitos internos com a supervisão de uma simpática terapeuta alemã e de um assistente social, em uma tentativa de fugir dos problemas e pensar no futuro.

Canadá, 2022. Direção: Denis Côté. Com: Larissa Corriveau, Aude Mathieu e Laure Giappiconi

Classificação 18 anos.

Próxima sessão: dia 31/10, às 16h, no Cinesesc

TRANSE

Este filme brasileiro, que mistura cenas de ficção com realidade, acompanha Luiza, uma jovem atriz que namora Ravel, um músico. Ela conhece Johnny e os três vivem um relacionamento aberto, mas algo iminente ameaça o futuro deles.

Brasil, 2022. Direção: Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães. Com: Luisa Arraes, Ravel Andrade, Johnny Massaro

Classificação 16 anos.

Próxima sessão: dia 1º/11, às 14h, no Cinesesc