SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega ao fim nesta quarta (2), com sessão do filme "Até os Ossos" na cerimônia de encerramento. O evento é restrito a convidados, mas o longa premiado em Veneza também tem sessões abertas ao público.

As duas exibições acontecem na própria quarta-feira, que é feriado. A primeira começa às 21h30 e a outra, às 22h, ambas no Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta.

Os ingressos poderão ser comprados a partir desta terça, 1º de novembro. Para quem adquiriu algum dos pacotes especiais ou tem credenciamento, a reserva para a sessão poderá ser feita a partir das 10h, no aplicativo do evento ou no site Velox Tickets. Já a compra do ingresso avulso será liberada às 11h.

Também há a opção de comprar o tíquete na bilheteria do cinema no dia do filme ?uma cota de 10% dos assentos é separada para venda presencial. Saiba mais sobre como comprar os ingressos aqui.

O filme é a nova parceria de Timothée Chalamet, hoje um dos queridinhos de Hollywood, com o cineasta italiano Luca Guadagnino, que lançou o ator ao estrelato com "Me Chame pelo Seu Nome", de 2017.

O italiano recebeu o prêmio de melhor diretor no último Festival de Veneza pela direção de "Até os Ossos". Além dele, a atriz Taylor Russell, de "Escape Room", levou o troféu Marcello Mastroianni, dedicado a atores em começo de carreira. O longa também concorreu ao Leão de Ouro, mas perdeu para "All the Beauty and the Bloodshed", também exibido na 46ª Mostra.

Previsto para estrear nos cinemas brasileiros só em dezembro, o filme é inspirado no livro homônimo da escritora americana Camille DeAngelis. A história segue dois jovens com tendências de canibalismo, numa trama de amor juvenil nos Estados Unidos de Ronald Reagan.

A protagonista é Maren, que desce criança gosta de comer carne humana. Esse desejo peculiar a faz sofrer e, além disso, ela é abandonada pelo pai. Sem ele por perto, a garota vai atrás da mãe, que não vê desde a infância. No caminho, cruza com um garoto com o mesmo comportamento, o rebelde Lee, papel de Chalamet.

*

MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO

Quando: Até 2/11

Onde: Vários endereços

Preço: R$ 24 a R$ 30. Há valores promocionais para pacotes de ingressos a partir de R$ 150

Link: https://46.mostra.org