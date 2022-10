SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mauricio de Sousa, 87, criador da Turma da Mônica, será interpretado pelo filho Mauro Sousa em um filme biográfico que está sendo dirigido por Pedro Vasconcelos. Além dele, estão no elenco nomes como Elizabeth Savalla, Thati Lopes, Natalia Lage e Emílio Orciollo Neto.

A trama vai contar a vida do cartunista, passando pela infância e a descoberta da paixão pelos quadrinhos. Também vai mostrar como ele conseguiu se consolidar em uma carreira que lhe parecia impossível, além de mostrar as aventuras vividas para se sustentar antes da fama.

A criação de alguns de seus principais personagens e a vida do artista nos dias atuais também devem ser abordados. O longa, que ainda não tem título oficial, já está sendo rodado desde o último dia 24.

A ideia é que o filme tenha um ritmo parecido com o dos quadrinhos criados por Sousa. "Contadas com a mesma graça e alegria das histórias em quadrinhos, o filme narra muitas aventuras e histórias -especialmente seus planos ousados e de grande sucesso, e outros não tão infalíveis assim", diz material de divulgação.

A previsão é de que a produção chegue aos cinemas em 2023. Além do elenco principal, haverá participações especiais de Fernando Eiras e Bruce Gomevsky. Já Zezé Motta e Othon Bastos participam como convidados.

As gravações vão passar por Rio de Janeiro e São Paulo, além das cidades de Carrancas e Passa Quatro, em Minas Gerais, e Lapa, no Paraná. A produção é da Focus Entretenimento e da Boa Ideia Entretenimento, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, e com coprodução da Star Original Productions.