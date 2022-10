SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Guilherme Ávila, 20, não segue os passos do pai, o cantor Leonardo, nem do irmão Zé Felipe quando o assunto é política. O ator, cantor e influenciador digital usou as redes sociais neste sábado (1º) para declarar seu voto no ex-presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais.

Em um vídeo publicado no TikTok, ele aparece dançando com um boné vermelho, inicialmente virado para trás. Quando ele vira o chapéu, é possível ver que ele tem uma estrela vermelha na frente. Na legenda, ele ainda criticou a Jair Bolsonaro (PL).

O posicionamento vem apenas um dia depois que Leonardo e Zé Felipe demonstrarem apoio ao atual presidente em um vídeo que circulou na internet. Nas imagens, era possível ver pai e filho cantando uma música que diz: "Quem vai ganhar a eleição é quem não está lá na prisão. Presidente e capitão". No meio de cada trecho, eles parecem dizer a letra "B", referência a Bolsonaro.

Em agosto, durante participação no PodDelas, João Guilherme revelou que a relação com o pai não era muito próxima. "Meu pai não foi presente desde bebê. Nunca tive meu pai para ficar vendo ele", declarou. "Fui começar a trocar umas ideias com ele [quando] eu tinha uns sete anos, seis. Digo de ir, ser presente. Ele mora em Goiânia, é em outro Estado. Minha mãe até eu ter seis anos não queria que eu ficasse viajando."

Ele ainda contou que, dos filhos, Zé Felipe é quem tem relação mais próxima com o cantor. "O Zé Felipe, por exemplo, cresceu na casa do meu pai, ele é filho da Poliana, que é esposa do meu pai", comentou. "Os três juntos lá. E, aí sim, tem meu pai todo dia tocando violão, cantando. Se eu tivesse esse contato maior, talvez hoje em dia eu já saberia muito mais e ia ser muito mais gostoso saber tocar violão."