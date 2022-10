SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ana Beatriz Nogueira fará uma nova temporada em São Paulo do solo "Tudo que Eu Queria te Dizer". A peça será apresentada no Teatro União Cultural, entre os dias 8 de outubro e 6 de novembro.

O espetáculo reúne algumas das cartas ficcionais que compõem o livro homônimo da escritora Martha Medeiros, publicado em 2008. Um texto inédito foi preparado pela autora para a temporada na capital paulista.

"Não deixo de sentir frio na barriga e borboletas no estômago porque é sempre uma nova abordagem. É um novo olhar meu sobre a peça", afirma Ana Beatriz Nogueira sobre a montagem.

Apresentada pela primeira vez no Rio de Janeiro em 2010, "Tudo que Eu Queria te Dizer" percorreu diversas cidades do Brasil antes de retornar à capital fluminense, onde ficou em cartaz até 2012. Durante a pandemia, o espetáculo foi apresentado no formato digital.