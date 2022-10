SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juntos em "Todas as Flores" (Globoplay), os atores Fábio Assunção, 51, e Humberto Carrão, 31, comemoram a oportunidade de dar vida à relação conturbada entre Rafael e Humberto, pai e filho na nova trama de João Emanuel Carneiro, que estreia na plataforma de streaming em 17 de outubro.

"Dividimos muitas afinidades em relação ao Brasil e ao trabalho", afirma Assunção. Ele e Carrão já haviam declarado apoio ao candidato à presidência Luis Inácio Lula da Silva (PT) no 1º turno das eleições, que ocorreu neste domingo (1º). A afirmação foi feita em uma coletiva de imprensa virtual, da qual a Folha de S.Paulo participou, em que a emissora priorizou perguntas sobre a trama da novela.

"[Quanto ao] meu personagem, ele queria ser o melhor pai do mundo, mas ele mente para o filho e o engana", acrescenta Assunção. Ele e Carrão fazem parte do núcleo da empresa Rhodes, que também conta com atores como Caio Castro, Nicolas Prattes e Thalita Caruata.

"Temos muitas cenas, muito pesadas, longas e intensas", acrescenta Carrão. Na história, Assunção irá alimentar três romances. Seu personagem, Humberto, é casado com Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e amante de Zoé (Regina Casé) há anos, porém nunca esqueceu Judite (Mariana Nunes), desde os tempos em que morava na Gamboa.

Já Carrão vive o herdeiro da empresa. Rafael, seu personagem, cria um projeto de inclusão de deficientes visuais na empresa. "Porque é lei, não porque ele é bonzinho. Essa é a parte que demanda mais tempo, e, mais para frente, precisa entender se quer ou não assumir a empresa", completa o artista.

A novela apresenta, com a personagem Gabriela (Camila Alves), uma trama ligada à deficiência visual. Para ela, o principal desafio foi entender quais narrativas da deficiência deveriam ser colocadas ou não na história. "Nunca fiz uma novela, isso tudo é muito novo para mim", explica a artista, que grava as cenas com Astor, seu cão-guia na vida real.

"Todas as Flores" deve ser dividida em duas partes. A primeira vai ao ar entre 17 de outubro e 16 de dezembro deste ano, ganhando uma segunda temporada a ser programada para 2023. A novela também precisou passar por uma mudança no elenco. O ator José Dumont, 72, iria interpretar Galo, um explorador de menores, porém foi preso em flagrante por armazenar imagens de cunho sexual envolvendo crianças. A emissora o afastou e ele foi substituído por Jackson Antunes, 62.

"TODAS AS FLORES"

Quando 17 de outubro

Onde Globoplay

Autor João Emanuel Carneiro

Elenco Fábio Assunção, Regina Casé, Letícia Colin, Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Caio Castro, Ana Beatriz Nogueira e outros

Direção Carlos Araújo