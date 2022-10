SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber conhecido como Dream, que conquistou mais de 30 milhões de seguidores no YouTube usando uma máscara branca com sorriso estampado, finalmente revelou seu rosto no domingo (2). O jovem ganhou popularidade fazendo transmissões do jogo Minecraft.

Em seu vídeo, Dream informou que é Clay na vida fora da internet, e classificou a revelação como "estranha". Até o momento, a publicação soma 20 milhões de visualizações.

"Talvez você tenha ouvido falar de mim, talvez não tenha. Talvez você tenha entrado nesse vídeo só por curiosidade e não liga quem eu sou. Mas agora vocês conseguem ver meu rosto", afirmou após tirar sua icônica máscara.

JOGADA DE CURIOSA PARA REVELAR ROSTO

Antes de mostrar ao seu público quem ele é, Dream -ou Clay- usou uma estratégia curiosa: apareceu antes apenas para outros influenciadores e youtubers.

Nos últimos dias, vários vídeos começaram a circular com a reação dessas pessoas conhecendo o ex-mascarado. Para gerar ainda mais curiosidade, nenhuma publicação mostrou o rosto de Dream.

Isso aconteceu apenas ontem no vídeo que Clay mesmo gravou. "[Eu] queria começar as fazer coisas, conhecer criadores, dizer finalmente 'olá' para meus amigos, apenas sair pelo mundo, ser um criador, ser uma pessoa", afirmou o youtuber durante sua revelação.

Dream contou ainda que o melhor amigo dele está se mudando do Reino Unido para os Estados Unidos. Porém, apesar de se conhecerem há 11 anos, o amigo nunca havia visto seu rosto.

"Eu honestamente não sei mais o que dizer. Eu passei a semana fazendo revelação do meu rosto para meus amigos no Facetime e outros criadores", completou.

REAÇÕES DE OUTROS INFLUENCIADORES

Entre os que conheceram o rosto de Dream antes do grande público está o criador de conteúdo em vídeo Marques Brownlee, um dos maiores youtubers de tecnologia. "É maravilhoso, eu gostei e boa sorte", afirmou ao conhecer o colega.

Já Mark Rober, ex-engenheiro da Apple, não escondeu o espanto. "É realmente você?", questionou. Em seguida, ele chamou Dream de bonito. "Eu estou vendo o rosto de Dream agora mesmo", disse Rober, sem mostrar a tela do celular.

Outro que o "conheceu" com antecedência foi o youtuber Karl Jacobs. "Você parece um jogador de beisebol", disse. "Eu não sei o que eu deveria achar, mas você é bonito. Você não deveria ser atraente Dream", complementa Jacobs, que recebe a seguinte resposta de Clay: "Eu sou um cara normal."

QUEM É DREAM?

Segundo o site Dot Esports, Dream é um dos maiores nomes da comunidade Minecraft. Ele criou uma das séries de vídeos de maior sucesso em torno do game no YouTube e é o fundador do popular servidor Dream SMP Minecraft, para os fãs do jogo.

Dream também investe em música e já tem três sucessos: "Roadtrip", "Mask" e "Change My Clothes". O youtuber também venceu em 2021 ao The Game Awards na categoria criador de conteúdo.

Devido às visualizações de seus vídeos, estima-se que Dream tenha um patrimônio líquido avaliado entre US$ 6 milhões e US$ 10 milhões, segundo o site Dot Esports.