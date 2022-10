SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Loretta Lynn, estrela da música country americana, morreu nesta terça (4), aos 90 anos, em sua casa em Tennessee, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família da cantora à Associated Press, que não divulgou a causa da morte.

"Nossa querida mãe, Loretta Lynn, morreu pacificamente na manhã de hoje, 4 de outubro, enquanto dormia em casa em seu amado rancho em Hurricane Mills", diz o comunicado.

Nascida na zona rural do Kentucky em 1932, Lynn era filha de um operário de minas de carvão, o que inspirou uma de suas canções mais marcantes, "Coal Miner's Daughter", de 1970. Ela começou a carreira em 1960, com a música "I'm a Honky Tonk Girl", fazendo sucesso depois com "Don?t Come Home a Drinkin? (With Lovin? on Your Mind)".

Lynn cantava sobre desilusões amorosas e também sobre a vida na pobreza, com personagens femininas em destaque. Em quase 60 anos de carreira, ela gravou mais de 60 álbuns e chegou ao topo da parada americana de country 16 vezes. Também ganhou três prêmios Grammy, em 18 indicações, e foi homenageada pela premiação em 2010.