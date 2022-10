SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas como Liniker, Urias, Céu e outros 34 nomes aquecem as noites de São Paulo entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro. Eles sobem ao palco no Primavera na Cidade, evento paralelo que antecede e funciona como uma espécie de esquenta para Primavera Sound, marcado para o primeiro fim de semana de novembro na capital paulista.

A venda dos ingressos para o Primavera na Cidade tem início nesta terça (4), exclusivamente para clientes do cartão Elo, parceiro do evento. Na quinta (6), as vendas serão abertas para o público geral. Quem comprou o passaporte do Primavera Sound, que dá direito aos dois dias do evento principal, entra na faixa no festival paralelo.

O lineup com datas e horários de cada atração já está disponível (veja abaixo). Enquanto o Primavera Sound ocorre no Distrito Anhembi, o Primavera na Cidade ocupará os palcos da Audio, do Cine Joia e do Palácio das Convenções do Anhembi.

Os ingressos destinados ao público geral custarão a partir de R$ 240 pelo site da bilheteria.

No dia 19 de outubro, quem adquiriu o passaporte do Primavera Sound receberá um código no e-mail cadastrado que garante o acesso ao ingresso do evento paralelo. Só será permitido escolher um palco por noite.

É importante frisar que, mesmo com entrada garantida, quem tem o passaporte do Primavera Sound precisa reservar a entrada no Primavera na Cidade com antecedência, já que os bilhetes são limitados.

Confira os locais, artistas e horários de cada apresentação do Primavera na Cidade a seguir.

AUDIO

Serão disponibilizados 404 ingressos para clientes do cartão parceiro, 605 para o público geral e 1.410 para quem tiver o passaporte do Primavera Sound.

Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste, tel. (11) 3862-8279. A partir de R$ 240 para o público geral

3 de novembro

Crypta (19h)

Molho Negro (20h)

Black Pantera (22h)

Ratos de Porão (23h30)

Dead Fish (1h30)

4 de novembro

Mac Júlia (20h)

Bad Gyal (21h30)

FBC (23h)

DJ Merca Bae (0h)

Sangre Nueva (2h)

CINE JOIA

Na casa, serão disponibilizados 104 ingressos para clientes do cartão parceiro, 210 o para público geral e 690 para quem tiver o passaporte do Primavera Sound.

Pça. Carlos Gomes, 82, Sé, região central, Instagram @cine_joia. A partir de R$ 240 para o público geral

31 de outubro

Karen Francis (19h30)

Àvuà (21h)

Tuyo (22h30)

Cynthia Luz (0h)

Benjamin Ferreira (1h)

1º de novembro

Gab Ferreira (20h30)

Brvnks (22h)

Ana Frango Elétrico (23h30)

Deekapz (0h30)

Vhoor (1h30)

2 de novembro

Brime! (19h30)

Lord Apex x El Lif (21h)

Urias (22h30)

Sidoka (00h)

Peroli (01h)

3 de novembro

Jup do Bairro (20h30)

Caroline Durante (22h)

Boogarins (23h30)

Föllakzoid (1h)

Valentina Luz (2h)

4 de novembro

Nyege Nyege vs. Naafi Showcase (20h30)

Teto Preto (1h)

Nyege Nyege vs. Naafi Showcase (2h)

PALÁCIO DAS CONVENÇÕES ANHEMBI

São 270 ingressos para clientes do cartão parceiro, 420 para o público geral e 1.530 para quem tiver o passaporte do Primavera Sound.

Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte, tel. (11) 5067-1670. A partir de R$ 240 para o público geral

4 de novembro

Bebé (20h)

Amaia (21h15)

Juçara Marçal (22h30)

Céu (0h)

Liniker (1h30)