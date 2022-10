SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rita Isbell, irmã de Errol Lindsey, uma das vítimas do serial killer Jeffrey Dahmer, aparece na nova série da Netflix, "Dahmer: Um canibal americano". Em um dos episódios, ela dá um testemunho emocional, expressando sua revolta com o assassino e todos seus sentimentos em relação a seu irmão.

Em uma redação, publicada na revista Insider, Rita escreve sobre a série e como se sentiu ao ver esse testemunho que deu transformado em ficção para a TV. Além disso, revela que a plataforma de streaming nunca entrou em contato com a sua família para a produção.

Afirmando "Não preciso assistir, eu vivi aquilo", a irmã de Errol explica que ao ver a série se incomodou especialmente ao assistir às cenas em que aparecia. "Trouxe de volta todas as emoções que eu estava sentindo naquele momento", disse.

Em seu texto, Rita conta que não escreveu nada para o depoimento que deu no tribunal. "Se eu tivesse, eu teria rasgado o papel de qualquer jeito. Não teria conseguido ler. Aquela era a minha primeira vez na frente dele".

O sentimento de raiva mostrado no que ela fala veio principalmente do retrato feito de Dahmer, pintado como alguém "tão fora do controle que ele não conseguia parar ele mesmo".

"Mas, você tem que ter controle para fazer as coisas que ele estava fazendo. Foi por isso que eu disse: 'Deixa eu te mostrar o que é estar fora do controle'. Eu estava fora do meu corpo, não era eu mesma naquele momento", escreve Isbell.

Em seu depoimento, a irmã de Errol também se revolta quando Jeffrey Dahmer se recusa a olhar para ela -avançando para cima da mesa onde o serial killer estava sentado. "Acredito que eu estava falando por muitos outros familiares de outras vítimas".

Em relação ao seriado, que foi lançado em setembro, Rita opina que a Netflix deveria ter "perguntado se nós nos importávamos, ou o que sentíamos sobre eles fazendo aquilo. Eles não me perguntaram nada. Só fizeram".

"Mas, eu não sou gananciosa e é sobre isso que a série é, Netflix tentando ganhar dinheiro", diz Isbell: "É triste que eles só estão fazendo dinheiro em cima dessa tragédia. Isso que é ganância".

Dizendo que "posso falar sobre isso atualmente sem tanta raiva", Rita conta que o seu irmão foi pai de uma filha que está com 31 anos de idade, Tatiana Banks, e agora ele teria uma neta."Quando penso em meu irmão, eu penso em como ele era um bobo, e acredito que ele vai apreciar que estou o defendendo até meu último suspiro. Ele sabe que ainda estou aqui por ele".