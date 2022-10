SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coldplay anunciou nesta terça (4) que seus oito shows marcados para ocorrer em São Paulo e no Rio de Janeiro nas próximas semanas serão adiados para 2023.

O vocalista Chris Martin contraiu uma infecção pulmonar e foi ordenado a permanecer em repouso por médicos. As novas datas ainda não foram divulgadas, mas o grupo diz que os shows vão ocorrer até o início do ano que vem.

A turnê atual do Coldplay, chamada "Music of Spheres", reúne hits nostálgicos e novas canções. O grupo passaria pelo estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, em 11 e 12 de outubro. Depois, iria ao Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22. Os ingressos estavam esgotados.

A banda veio ao Brasil em setembro para fazer um show apoteótico no palco principal do Rock in Rio. Para além dos hits entoados por Chris Martin, o espetáculo foi marcado pelos milhares de pulseiras de LED distribuídos à multidão, que mudavam de cor no ritmo das músicas, criando um visual cinematográfico.

O grupo se desculpou pelo adiamento em carta publicada no Instagram.