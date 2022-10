SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma manhã de discussão generalizada em A Fazenda 14 (Record), Deolane Bezerra se irritou com as aliadas, a influenciadora Pétala Barreiros e Bia Miranda, na tarde desta terça-feira (4). As peoas -que estão na baia com, Bárbara e Kerline- geraram uma punição que deixou os participantes da sede sem água por 24 horas.

Pétala e Bia lavaram o cabelo na pia do banheiro da sede após a produção do reality rural anunciar uma dinâmica. Pelas regras do programa, elas só poderiam usar o chuveiro da baia, o que gerou a punição e irritou os aliados. "A gente estava com a faca e o queijo na mão", disse Lucas Santos. O fazendeiro Vini Büttel, que andava nervoso de um lado para o outro da casa, falou: "Ai não dá".

Deolane, que estava deitada no sofá, esbravejou com Pétala sobre a punição. "Bagulho de menina mimada Pétala. Não poder ir para a atividade com o cabelo sujo, sabendo que não pode usar. Mimada né? Mimada!"

"Falta de respeito. A gente estava batendo em uma pessoa, e vem alguém dos nossos e estamos falando que não pode e continua. Ninguém está no São Paulo Fashion Week aqui não", esbravejou a peoa, que não recebeu resposta de Pétala nem de Bia Miranda, que costuma rebater qualquer crítica.

Antes disso, Pétala deixou a casa 24 horas sem café ao gerar outra punição ao retornar para a sede após o toque de recolher da baia, na madrugada desta terça. Ela queria tomar seu remédio e, sem saber que seria entregue na baia, voltou para a sede da fazenda.