SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todos os dias, novos rumores e notícias na imprensa internacional envolvendo um possível término entre Gisele Bündchen, 42, e Tom Brady, 45, aparecem. Por conta disso, o público já começa a brincar com essa situação. Pelas redes sociais, muitos fãs têm criado memes, feito montagens e dado a ideia de juntar a modelo com o comediante Pete Davidson, 28, ex-namorado de Kim Kardashian, 41.

A informação da Page Six de que a brasileira já teria até contratado advogados para lidar com o divórcio deu gatilho para ainda mais piadas. "Quanto tempo até Gisele começar um date com Pete?", brincou um seguidor. "Tom Brady vendo a Gisele em date com Pete", postou outro com a imagem de um homem meio triste.

Segundo a publicação, os dois enfrentam uma crise conjugal desde o início de setembro e já estariam vivendo separadamente há mais de um mês. Uma fonte do site norte-americano disse que considera não haver retorno nessa decisão de se separarem. Os advogados, agora, analisam quem ficará com o quê e quais serão as finanças.

De acordo com o texto, por estarem muito envolvidos na vida de seus filhos, eles compartilhariam a guarda conjunta em qualquer separação. Bündchen compartilha Vivian, 9, e Benjamin, 12, com Brady, que também é pai de John "Jack" Edward, 15, fruto do relacionamento com Bridget Moynahan.