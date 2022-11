SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua biografia, Matthew Perry revelou que durante muitos anos, ele achava que seu "pênis não funcionava". As coisas mudaram depois que ele conheceu a meia-irmã de Carrie Fisher, Tricia Fisher.

Em seu livro "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", o ator explicou que tentava fazer sexo quando era adolescente, mas "nunca conseguia", pois sempre tinha bebido "seis cervejas antes".

Em vez de associar "a bebida e suas partes íntimas", o ator de 53 anos se considerava "impotente" aos 16 anos.

"Com certeza... pura glória por dois minutos inteiros", brincou o astro de Friends no livro. Ele disse que as coisas mudaram quando conheceu Tricia, mas que ele retribuiu a gentileza da atriz "dormindo com quase todas as mulheres do sul da Califórnia".

Em seu livro de memórias, lançado na terça-feira, o indicado ao Globo de Ouro detalha muitos de seus relacionamentos, incluindo sua separação de Julia Roberts em 1995.

"Namorar Julia Roberts foi demais para mim. Eu estava constantemente certo de que ela iria terminar comigo", disse ele sobre o motivo de ter terminado o relacionamento. "Eu não era suficiente; Eu nunca poderia ser suficiente; Eu estava quebrado, curvado, não amado. Então, em vez de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, terminei com a bela e brilhante Julia Roberts", revelou.