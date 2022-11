SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e o cantor Zezé Di Camargo tiveram as contas suspensas nas redes sociais, nesta terça-feira (1º).

Ao tentar acessar o perfil do pastor no Twitter aparece a mensagem: "A conta de André Valadão foi suspensa no Brasil por conta de uma demanda legal."

O cantor Zezé Di Camargo também teve a sua conta na rede social suspensa. Ao tentar clicar no perfil do artista, o internauta acessa uma página com a mensagem: "O Twitter suspende as contas que violam as regras."

Nas redes, internautas compartilharam mensagem do pastor pedindo para não deixarem de seguir o seu perfil na rede: "Minha conta oficial foi bloqueada, peço que continuem a seguir. Assim que voltar seguirei a todos como sempre fiz e sigam essa segunda opção. Obrigado. Bolsonaro contra tudo e contra todos."