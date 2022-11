RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Meghan Markle nasceu em Los Angeles, Estados Unidos, e há alguns anos descobriu em um teste de genealogia que é 43% nigeriana. A mulher do príncipe Harry revelou a sua descoberta só agora no mais recente episódio do seu podcast "Archetypes", que foi ao ar nesta terça-feira (1). Ela ainda revelou que pretende se aprofundar futuramente sobre o assunto.

A revelação aconteceu durante papo com os comediantes Issa Rae e Ziwe Fumudoh, que é nigeriano-americano: "Fiz minha genealogia há alguns anos... [Sou] 43% nigeriana. Vou começar a cavar mais fundo em tudo isso porque qualquer um que eu contei, especialmente as mulheres nigerianas, ficaram intrigados", explicou a também atriz.

"Isso é enorme para a nossa comunidade", respondeu Ziwe, chocado com a informação sobre ancestralidade de Meghan. "E, nossa, honestamente, você parece uma nigeriana, você parece minha tia Uzo. Então isso é ótimo!", completou o comediante.

Meghan estreou o primeiro episódio de seu podcast "Archetypes" na plataforma Spotify, em agosto, meses depois de enfrentar problemas para conseguir registrar o nome do programa. A primeira entrevistada foi a tenista Serena Williams. Mariah Carey e Mindy Kaling também já foram entrevistadas por Meghan