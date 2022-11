SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, deixou o hospital nesta quarta-feira (2) após quase 20 dias internado.

Em sua conta no Instagram, ele aparece sorrindo, numa foto ao lado da mulher, Fernanda. "Bem simbólico... Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital!!!", diz a legenda.

No domingo passado, boatos sobre a morte do cantor se espalharam pelas redes. Erasmo Carlos estava internado desde o dia 17, no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, para tratar de um quadro de síndrome edemigênica.

Como não tinha previsão de alta dias atrás, o cantor teve as apresentações que faria nos Estados Unidos canceladas.

Em agosto do ano passado, Erasmo já havia sido internado para tratar de uma infecção de Covid. Na época, ele usou seu perfil no Instagram para informar que teve resultado positivo para a doença e pediu orações para os fãs.