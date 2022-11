SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Editorial Record anunciou nesta quinta a contratação de Cassiano Elek Machado como novo diretor editorial da casa.

O editor foi demitido no último mês da Planeta, casa que dirigiu nos últimos oito anos. A editora sediada na Espanha citou intenções de reestruturar sua operação no Brasil.

Na nova editora, ele ocupará um cargo que não existia antes, coordenando o trabalho dos cinco editores-executivos dos 13 diferentes selos e editoras do grupo --como Rodrigo Lacerda, responsável por literatura na Record, e Rafaella Machado, que cuida do selo jovem Galera, o maior arrecadador do grupo.

"A Record chega aos seus 80 anos em 2022 num excelente momento", diz em comunicado a presidente do grupo, Sonia Machado Jardim. "Cassiano é um profissional com ampla experiência e capacidade para supervisionar o projeto de seguir crescendo e aprimorando a qualidade editorial."

Elek afirma ser uma "grande alegria poder trabalhar nesta verdadeira instituição do livro no Brasil", dizendo que a Record é "casa de inúmeros grandes autores", onde "trabalham e trabalharam grandes editores".

Antes de dirigir a operação da Planeta, Elek trabalhou por quatro anos na extinta Cosac Naify, foi curador da Festa Literária Internacional de Paraty e editor do caderno Ilustríssima, da Folha de S.Paulo, onde ocupou diversas funções durante um total de 12 anos.