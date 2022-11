SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jojo Todynho, 25, usou as redes sociais nesta quinta-feira (3) para anunciar a assinatura do divórcio do militar Lucas Souza e uma festa de Halloween para comemorar a nova fase de solteira.

Apesar da comemoração, Jojo admitiu que assinou o divórcio com dor no coração e decepcionada com o ex-marido. Ela desabafou que já está acostumada a se decepcionar com as pessoas e ser chamada de vilã.

"Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil porque eu quero falar", desabafou a cantora. "O Lucas que eu vejo hoje não é o que eu casei e um dia me apaixonei."

Mesmo decepcionada, a cantora desejou toda felicidade do mundo para o ex-marido. Segundo ela, uma mulher quando toma uma decisão não tem quem faça ela voltar atrás.

Jojo disse que pretende celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida. "Hoje renasce uma nova mulher", disse a cantora, anunciando uma festa de Halloween para celebrar a nova fase. "Vou comemorar meu renascimento porque botei o meu cropped e reagi."