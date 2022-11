SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Discreto, o jornalista Caco Barcellos, 72, acabou se abrindo para Ana Maria Braga no Mais Você (Globo). Ele contou que perdeu a namorada recentemente por erro dele e indicou que o excesso de trabalho pesou para o distanciamento.

Tudo aconteceu depois de Ana Maria mostrar imagens dele com uma promotora de Justiça que até pouco tempo atrás o namorava. "A conheci numa situação após perda de dois filhos derivada de erro médico e nos apaixonamos", começou, antes de revelar que já não estão mais juntos por decisão dela.

"Ela teve muita importância na minha vida. Por ser dedicado ao trabalho descartamos relações afetivas. Uma pena que agora estamos afastados devido a erro meu, mas tenho esperança. Nesse momento coração está doído", declarou.

Segundo o repórter, Carla é um grande amor. Ana Maria se solidarizou com Caco e desejou que ela volte a considerar ter um relacionamento com o jornalista. A apresentadora o presenteou com uma agenda, e Caco disse que escreveria uma carta de amor.

Nas redes sociais, não foram poucas as mensagens carinhosas ao repórter após a declaração de amor em rede nacional. "Além de ser um dos melhores jornalistas do mundo, o Caco Barcellos é o último romântico, me quebrou demais", postou uma seguidora.