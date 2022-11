SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A DJ, produtora e cantora Badsista exibiu nos telões de sua apresentação no Primavera Sound, em São Paulo, imagens de pessoas vestidas com a camiseta do Brasil penduradas em caminhões, zombando das manifestações golpistas feitas por bolsonaristas nos últimos dias.

O festival musical de pegada indie criado em Barcelona ocorre pela primeira vez no Brasil. O trapper Travis Scott, as cantoras pop Lorde e Björk e a banda de rock Arctic Monkeys são as atrações principais deste sábado (5) e domingo (6) no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Badsista vinha tocando um set eletrônico morno, mas empolgou o público com as imagens no final da apresentação. A plateia, formada quase toda por homens gays, gritou e aplaudiu quando os desenhos surgiram nos telões. Esta foi uma das primeiras manifestações políticas do primeiro dia de festival.

A artista subiu ao palco Bits às 14h40, quando o evento ainda estava vazio. As principais atrações ocorrem à noite, a partir de 18h15, com o show de Björk, a primeira headliner a cantar.

A produtora vai fazer mais uma apresentação neste sábado, no palco Elo, às 21h30 --neste, deve cantar as músicas do seu álbum "Gueto Elegance", lançado no ano passado.