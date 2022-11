SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os protestos bolsonaristas que bloquearam rodovias no país na última semana renderam piadas nas redes sociais --mas uma imagem, em específico, atingiu o status de meme.

Nela, um homem vestido com uma camiseta verde e amarela e boné surge agarrado à cabine de um caminhão em movimento em Caruaru, em Pernambuco.

A cena ganhou montagens que se espalham nas redes sociais, como a que compara o ato do brasileiro com uma cena clássica do filme "Homem-Aranha 2", de 2004. Até o cartunista Genildo Ronchi entrou na brincadeira.

O homem, que ficou conhecido como patriota do caminhão ou bolsonarista do caminhão, é o comerciante Junior Cesar Peixoto, de Pernambuco.

Após a repercussão do caso, ele teria excluído os perfis do Facebook e Instagram. Em conversa com o site G1, ele afirmou que não quer conversar porque já foi muito exposto.