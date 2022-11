SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sarah Jessica Parker, a eterna Carrie Bradshaw, protagonista da série de televisão "Sex and the City", foi vista no set de "And Just Like That..." com o vestido de casamento da personagem.

A peça foi usada pela primeira vez no filme "Sex and the City - O Filme" (2008) que veio depois do término da série da HBO, em 2004, quando Carrie e Mr. Big, namorado com o qual ela foi e voltou ao longo da franquia, tentam casar.

Fãs especulam que a cena em questão não será um flashback, pois o vestido aparece com acessórios diferentes da versão original da cerimônia do longa-metragem. No filme, Carrie usava um véu e um pássaro com penas no cabelo.

Nas fotos do set, em Nova York, ela aparece com outro adereço cobrindo o rosto, além de uma capa azul, que não apareceu no filme.

Segundo o site PageSix, rumores de um possível segundo casamento tomaram os comentários da conta de Instagram @everyoutfitonsatc, dedicada às roupas da franquia.