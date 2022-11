SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Mariana Ximenes curtiu a área VIP do Primavera Sound, festival que chegou ao Brasil neste sábado (5), no Distrito Anhembi, localizado na Zona Norte de São Paulo.

No ar em mais uma reprise de "Chocolate com Pimenta" na TV Globo, a artista admitiu a empolgação em ver o show da cantora Björk.

"É uma das grandes paixões da minha vida. Eu vi um show dela em Nova Iorque. Esse festival reuniu atrações inacreditáveis", disse em entrevista à reportaem.

Na sequência, Mariana afirmou ser "impressionante" o carinho do público com a novela "Chocolate com Pimenta" e agradeceu ao autor, Walcyr carrasco.

"Eu adorava as guerras de bolo. Era sempre a última cena do estúdio porque virava uma farra, ficavam todos imundos", brincou a atriz.

"Foi lindo compartilhar essa história com um elenco maravilhoso. Ganhei muito aprendizado e bons amigos", completou Mariana, que também segue no ar com a reprise de "A Favorita" e a exibição de "Ilha de Ferro", ambos da TV Globo.