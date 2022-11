SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presente na área vip do Primavera Sound, a cantora Gaby Amarantos fez uma crítica ao festival realizado no Distrito Anhembi, localizado na zona norte de São Paulo, neste final de semana.

"Sinto falta de artistas do norte do Brasil nestes festivais. É uma provocação carinhosa, para a gente pensar. É um evento no Brasil, precisa refletir nosso cenário", opinou em conversa com a reportagem.

A artista afirmou que surgem talentos constantemente na região, mas não citou nomes de artistas.

"Acho que a curadoria dos festivais precisa ficar mais atenta. A Amazônia não representa só um bioma, mas sim uma cultura", concluiu.

Gaby Amarantos é uma das técnicas da próxima edição do "The Voice Brasil". A atração será comandada por Fátima Bernardes.