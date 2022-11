SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jojo Todynho, 25, resolveu que vai fazer uma cirurgia bariátrica com o intuito de perder peso. A informação foi confirmada pelo F5 com a assessoria pessoal da artista.

Na manhã desta segunda-feira (7), Jojo marcou presença em uma clínica de um importante médico na área da obesidade e afirmou que queria mudar de vida.

"Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza que tudo agora mudou e eu estou preparada", postou. "Por isso falo com vocês: faça tudo o que você quiser e quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia", emendou Jojo.

A decisão chega dias após sua separação com o militar Lucas Souza, que foi visto aos beijos com a influenciadora Liziane Gutierrez, com quem transou e recebeu nota 7 pelo ato.

No último dia 3, Jojo usou as redes sociais para anunciar a assinatura do divórcio e uma festa de Halloween para comemorar a nova fase de solteira.

Apesar da celebração, Jojo admitiu que assinou o documento com dor no coração e decepcionada com o ex-marido. Ela desabafou que já estava acostumada a se decepcionar com as pessoas e a ser chamada de vilã.

"Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil porque eu quero falar", desabafou a cantora. "O Lucas que eu vejo hoje não é o que eu casei e um dia me apaixonei."