SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Eliezer, 32, viu a vida virar de cabeça para baixo com a gravidez da influenciadora e também ex-BBB Viih Tube, 22. Com alguns projetos em mente para tentar prolongar a fama adquirida durante o reality show da Globo, ele diz que, no momento, nada é tão importante quanto estar presente durante a gestação da namorada.

"Minha prioridade é a gestação, a gravidez, e estar do lado da Viih. [Ter um filho] era o sonho da vida dela e se tornou o meu também", acrescenta em conversa com a Folha de S.Paulo, enquanto comprava roupinhas para o enxoval de Lua -que conta com mais de 1 milhão de seguidores antes mesmo de nascer.

Quanto ao sexo do bebê, ele conta que no início preferia um menino. "Não que eu não quisesse uma menina, mas eu vou ser muito ciumento com a minha filha. Ela já vai nascer com um contrato assinado comigo de só poder namorar em 2050", completa, em tom de brincadeira.

Eli conta que vinha desenvolvendo com Viih Tube dois projetos de formatos de programas: um voltado para viagens ("em uma pegada meio missão") e uma competição culinária. Sem dar muitos detalhes, o ex-BBB afirma que o primeiro ficará para o futuro, por causa da gravidez, e o segundo vai rolar em breve.

Entre sua participação no BBB, o namoro com uma ex-participante de outra edição e agora a gravidez dela, o rapaz confessa que olhar o passado traz a sensação de ter vivido em meses o equivalente a anos. "Acredito muito em Deus, e acho que tudo isso é sobre propósito. O propósito da minha vida está muito claro com essa mudança toda."