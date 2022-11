RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um ano depois que a mulher, a cantora Aline Wirley assumiu a sua bissexualidade, Igor Rickli resolveu falar sobre a relação do casal com seus seguidores nesta segunda-feira (7). O cantor revelou que os dois mantém um relacionamento aberto e ambos podem se envolver sexualmente com outras pessoas fora do casamento. Igor também disse que é bissexual.

"Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade", começou ele na legenda de uma foto do casal no Instagram.

Igor Rickli ainda prosseguiu: "Trabalhamos pra manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós. Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida", concluiu o ator.

Igor e Aline são casados desde 2015 e têm um filho, Antonio, de 7 anos. A ex-integrante do Rouge tinha revelado sua orientação sexual no Quinta Pod, programa de entrevista no canal do YouTune, de Kelly Key, em outubro do ano passado. "Sou bissexual. Nunca falei isso para ninguém. A gente está em um momento de desconstrução de vários paradigmas e, hoje, a gente pode ter esse tipo de conversa tranquilamente", contou ela na época.