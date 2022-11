RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Advogada e apresentadora Gabriela Prioli é muito amiga de Anitta. Ela até chamou a cantora para ser madrinha da filha, que vai nascer no mês que vem. Mas, ela já passou por uma situação bem constrangedora por causa da intérprete do hit "Envolver": teve que escapar de uma suruba na casa da funkeira, no Rio. A revelação aconteceu durante o programa "À Prioli" com Tiago Abravanel, quando o ator e neto de Silvio Santos pediu para ela contar uma fofoca da comadre mundialmente famosa.

"Vou contar uma história envolvendo a Anitta. O spoiler de uma história? Na primeira vez que eu dormi na casa da Anitta, eu escapei de uma suruba. Eu estava dormindo lá sozinha, o meu marido nem estava lá, e eu não sou da suruba. Mas a questão foi: começaram a entrar pessoas ali no quarto que eu estava dormindo, e a única coisa que eu pensava era: 'Deus me tira daqui'", lembrou Prioli.

Visivelmente sem graça, a apresentadora continuou contando detalhes da situação íntima: "Eu só tinha um dorflex, eu tomei ele e pensava: 'Me faz dormir, por favor, por favor'. Não, não dormi. No fim, eu dei uma de tia chata, levantei e falei: 'Vamos parar com isso aqui' e pronto", contou Prioli arrancando gargalhadas de Tiago Abravanel.

"Essa história é muito boa", disse o ator e cantor. "Eu também acho e um dia eu conto essa história inteira. Pior é que eu já perguntei para Anitta se podia contar a situação e ela diz 'claro, por favor, por favor'. Anitta, né?", completou Gabriela Prioli.