SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-jogadora de vôlei e comentarista de política Ana Paula Henkel deixou a Jovem Pan após a onda de demissões na emissora, entre elas, do jornalista Augusto Nunes, apresentador do programa Os Pingos nos Is, do qual ela fazia parte. Ela compartilhou um vídeo no Twitter anunciando o desligamento, nesta segunda-feira (7).

No vídeo, ela reclamou de censura do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as eleições,que concedeu o direito à coligação Brasil da Esperança por declarações de comentaristas. "Mas desde o resultado das eleições nosso microfone foi aberto e não houve restrição", disse Ana Paula.

Ela falou que preferiu pedir desligamento da emissora após a demissão do amigo Augusto Nunes. "Ele quem me levou para a Jovem Pan e quem de fato me manteve no programa. Na semana de sua saída, ele pediu para que eu ficasse", explicou o porquê de ter continuado no programa.

Ana Paulo disse que ficou na emissora obedecendo ordens de Nunes, mas continuar no Pingos nos Is sem a perspectiva de volta do amigo é impossível e por isso pediu o desligamento.

"Registro meu agradecimento e carinho à Jovem Pan, Tutinha, amigos de programa e colegas de emissora. Obrigada pela confiança em meu trabalho e pela parceira nos últimos dois anos", escreveu no Twitter.

Nos comentários, anônimos e famosos lamentaram o desligamento da comentarista da emissora. "Poxa Ana", escreveu Pietra Bertolazzi, outra comentarista da Jovem Pan. "Parabéns Ana pelo seu trabalho", comentou Fabiana Barroso, comentarista da emissora.

"Há muito tempo que queriam acabar com os Pingos, tanto lutaram que terminaram conseguindo! Não vou sentir saudade, Ana, porque deixei de assistir. Agora, eu vou para onde vocês forem; 4 por 4, Revista Oeste, Record e redes sociais", falou um telespectador.