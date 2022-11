SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kate Moss, 48, parecia a pessoa certa para entregar o prêmio de inovador no mundo da moda ao amigo Anthony Vaccarello, 40, durante um evento promovido pelo Wall Street Journal no Museu de Arte Moderna de Nova York. Porém, ela se atrapalhou na hora de chamar o estilista ao palco e acabou ofuscando o homenageado.

A modelo britânica esqueceu o discurso que faria e precisou recorrer ao celular para relembrar o que precisava falar. Depois, ela resolveu improvisar e, apesar de parecer meio desorientada, prosseguiu até finalmente chamar o diretor criativo da Yves Saint Laurent ao palco.

Moss tem um passado de abuso de drogas e álcool, tendo passado por clínicas de reabilitação. Ela diz estar sóbria há cerca de 4 anos.

Uma das modelos mais famosas dos anos 1990, ela já falou diversas vezes sobre as festas agitadas que frequentava no passado. Mais recentemente, ela tem afirmado que deixou o estilo de vida selvagem de lado.

No mês passado, ela lançou uma marca produtos de beleza e bem-estar, a Cosmoss, voltada para o autocuidado e o desenvolvimento do amor-próprio. "Quando comecei a cuidar de mim, as coisas começaram a mudar", afirmou na época.