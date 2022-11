Prefeitura de Juiz de Fora - Recursos devem ser encaminhados à Funalfa, por meio da plataforma Prefeitura Ágil

A segunda etapa de avaliação do Edital "Murilão" é composta pela atribuição de notas dos integrantes da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura (Comic) aos projetos inscritos foi publicada nesta terça-feira (8). Caso os proponentes queiram pedir a revisão das notas, podem apresentar recurso até o próximo sábado (12). O resultado está disponível no site da instituição.



O recurso deve ser feito a partir da solicitação do parecer da Comic, que deve ser feito por meio da plataforma Prefeitura Ágil, no mesmo protocolo da inscrição. A resposta a essa demanda será efetuada em horário comercial (das 8h às 18h). O passo seguinte é formalizar o recurso, enviando o formulário próprio (Anexo IX), devidamente preenchido, também através da Prefeitura Ágil e usando o mesmo número de protocolo da inscrição neste edital.



O recurso tem por objetivo requerer que o projeto apresentado seja reexaminado, a partir de uma fundamentação que sustente a ideia originária, ou seja, não é permitida a alteração do conteúdo da proposta. Caso a pessoa não tenha acesso à internet poderá protocolar o documento presencialmente na Funalfa, no prédio do antigo Paço Municipal, que fica na Avenida Rio Branco 2.234 - Centro, mediante agendamento prévio, pelo telefone 3212-8456, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O mesmo canal pode ser utilizado para tirar eventuais dúvidas sobre o processo.