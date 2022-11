SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator, cantor e apresentador de TV Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira (9), aos 86 anos, na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pela equipe do artista à reportagem.

Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas a causa da morte ainda não foi informada. O corpo do artista será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A data e o horário ainda serão definidos pela família.

Nascido em 22 de outubro de 1936, Rolando Boldrin entrou para a história da cultura brasileira como um dos um dos grandes compositores, intérpretes e divulgadores da música brasileira "raiz".

O sétimo filho de uma família de doze irmãos deixou a cidade São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, aos 16 anos e se tornou ator de filmes premiados e de novelas vistas no Brasil inteiro e até no exterior, além de se tornar compositor, cantor, apresentador e um grande contados de histórias.

Entre a década de 1950 e 1980, ele trabalhou em novelas da Band, RecordTV e Tupi, como as tramas "A Muralha", "Pé de Vendo", entre outras, e conviveu ao lado de artistas importantes, como Lima Duarte, Laura Cardoso e Dionísio Azevedo. Seu último trabalho na TV foi na novela "Os Imigrantes" (Band).

A veia artística também alçou o paulista na carreira musical. Ele fez a sua estreia na música em 1960 como um participante do disco de Lurdinha Pereira, que viria a se tornar sua mulher mais tarde.

Além de lançar seu primeiro álbum solo em 1974, "O Cantadô", o artista fez sucesso no país com as músicas "Eu, a viola e Deus", "Acorda, Maria Bonita", "Moda do fim do mundo", entre outras canções.

Já como apresentador de TV, Boldrin estreou na década de 80 e esteve à frente dos programas Som Brasil (TV Globo), Empório Brasileiro (Band) e Empório Brasil (SBT). Sua última atração foi o "Sr. Brasil", na TV Cultura.

Rolando Boldrin também foi homenageado como tema do desfile da Pérola Negra no Carnaval de São Paulo, em 2010. Com o enredo "Vamos tirar o Brasil da gaveta", a escola de samba da Vila Madalena faturou um décimo lugar no desfile.

Ao seu site oficial, Rolando Boldrin se definia como um "homem de muitos talentos e muita personalidade".

"Sou fundamentalmente um ator, esse tem sido meu trabalho a vida inteira; radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias", afirmava Rolando Boldrin.