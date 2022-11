SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Liziane Gutierrez, que também estava presente nas gravações do "Celeiro da Justiça" onde o ex-BBB Hadson e o ex-peão Vini brigaram, falou sobre o acontecimento em seu Instagram.

"Cheguei aqui agora, estou tremendo. Eu estou em choque demais. O negócio foi assim, do meu lado, 2 centímetros, um monte de gente ensanguentada, eu tô me tremendo. Já tomei água com açúcar, bizarro", disse ela nos Stories.

Minutos depois, ela voltou a postar, desabafando."Tudo é biscoito para vocês. Vai lá então ser a única mulher metida numa briga com um bando de marmanjo. Graças a deus a Record contornou a situação na hora. Parecia que eu tava em uma cena de terror, do meu lado. Estava lá a 2 cm dos dois", afirmou.

Na tarde desta quarta-feira (9), as gravações do "Celeiro da Justiça" foram palco de uma briga séria entre os participantes. O programa reúne os ex-peões Lucas Santos e Vini Buttel e o ex-BBB 20 Hadson Nery. A informação e as imagens da confusão foram divulgadas por Fábia Oliveira, do site Em Off.

Nos vídeos publicados nas redes, é possível ver Hadson e Vini brigando aos socos e sendo separados por seguranças.

"Para, Hadson! Para! Calma", diz alguém da produção, enquanto os dois são separados.

Em outra imagem divulgada, o ex-BBB aparece com o rosto ensanguentado e também é possível ver o cenário com manchas de sangue.

A reportagem entrou em contato com a Record TV e logo que receber resposta atualizará esta nota.

O "Celeiro da Justiça" é um programa digital da Record TV, comandado por Lucas Selfie, onde peões eliminados do reality show rural são julgados por personalidades da mídia.