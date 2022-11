SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza, 32, negou os boatos de que estaria vivendo um romance com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, 37, após ter compartilhado uma foto do registro do encontro. Ela está solteira desde o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos, em outubro

Iza disse que ficou muito surpresa com a reação das pessoas após compartilhar a foto do encontro em um jantar com 20 pessoas. "Lamento decepcionar, não aconteceu nada" disse sem estender muito o assunto. "Sou muito fã do Hamilton com muitos brasileiros", acrescentou.

Desde a publicação da foto, anônimos e famosos começaram a "shippar" o casal. Luísa Sonza, 24, torce por um romance entre a brasileira e o britânico. "Iza e Lewis, tratem de fazer acontecer", brincou a cantora.

Na imagem, os dois aparecem ao lado de Seu Jorge, que foi chamado de vela pelos internautas nas redes sociais. "Sabe de nada inocente hahahaha. Bom dia", respondeu Seu Jorge, deixando o mistério no ar. No Twitter, internautas brincaram dizendo: "não gostaria de segurar a vela que Seu Jorge está segurando" e "só eu que achei que o Seu Jorge está segurando vela?"

"Essa foto é realmente muito boa porque é mais forte que a gente shippar a linda da Iza com o lindo do Lewis porque acho que Seu Jorge também sentiu a vibração e saiu com cara de amigo que segura vela", tuitou uma internauta.

Hamilton está no Brasil para o Grande Prêmio de Interlagos no próximo domingo (13). E será Iza, acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que vai cantar o hino nacional do Brasil no GP São Paulo.