RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A eliminação de dois peões de uma tacada só na noite desta quinta-feira (10) de A Fazenda 14 causou espanto nos participantes. A atual fazendeira da atração rural da Record foi quem mais sentiu o golpe das saídas de Alex Gallete e Deborah Albuquerque. Bárbara Borges chorou e cogitou a possibilidade de ser considerada a "vilã" do programa pelos espectadores.

"Todo mundo com quem eu estou batendo de frente está voltando. Eu não tinha embate com o Vini e o Lucas. Mas tipo, a Pétala, a Deolane e a Moranguinho, que ficam falando coisas de mim, eu tenho. E todas elas voltam da Roça", desabafou para Iran Malfitano. "Faz parte do jogo, não fica assim! O problema não é você. Você tem que continuar...", rebateu o ator.

A ex-paquita discordou do amigo e prosseguiu com o seu raciocínio: "Gente, mas é um negócio comigo. Será que eu estou errada? Como se eu fosse a vilã da história. É a história delas que está sendo contada para o Brasil, me mostrando como uma pessoa que está tendo uma conduta errada com as mulheres", desabafou a atriz que ainda recebeu o apoio de Kerline Cardoso e revelou não ter entendido as eliminações. "Você pode até ser a vilã, mas a vilã das histórias delas, não de tudo", disse a ex-BBB.

Ruivinha, que foi salva pela votação do público junto com Moranguinho, lembrou que Bárbara já escapou de uma eliminação e, por isso, não faz muito sentido ela achar que está com a fama de "vilã". "Mas se você estivesse errada, você não voltava (da Roça)" e Kerline completou: "E você já voltou".

Com toda a torcida do Grupo A, Moranguinho foi a favorita da noite, com 41,86% dos votos. Ruivinha e Deborah disputaram a preferência voto a voto. A diferença foi mínima: a influenciadora amazonense recebeu 23,95% do apoio popular para ficar na casa, enquanto a ex-Power Couple conseguiu 23,19%. No final da lista, Alex Gallete contou apenas com 11% dos votos.