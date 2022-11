SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cantores Pitty e Nando Reis vão lançar um EP. Após realizarem uma turnê juntos, eles decidiram gravar cinco canções em estúdio que vão compor o novo trabalho, que deve ser lançado ainda no fim deste mês.

A obra trará a composição inédita "PittyNando" e outras já conhecidas do público, como "Luz dos Olhos" e "Na Sua Estante", mas em novas versões. Para marcar o lançamento, eles farão um show no dia 3 de dezembro no Vibra, em São Paulo.