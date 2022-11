SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A missa de sétimo dia da cantora Gal Costa está marcada para acontecer na próxima terça-feira (15) no Rio de Janeiro. A cerimônia está prevista para começar às 19h30 na Igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro de Ipanema.

O convite informa aos "amigos de todos os tempos" de Gal Costa que seu canto "permanecerá ecoando pelo mundo". A artista morreu na última quarta-feira (9), aos 77 anos de idade, e foi sepultada em São Paulo após velório aberto ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp.

A igreja onde acontece a missa de sétimo dia está localizada no mesmo bairro das "Dunas de Gal", espaço da orça batizado em homenagem à cantora em 1972, durante a construção do emissário submarino da praia de Ipanema.

De acordo com Ancelmo Gois, colunista do jornal O Globo, o atual prefeito da cidade, Eduardo Paes, tem planos de oficializar o batismo do trecho, que foi ponto de encontro de artistas e intelectuais.