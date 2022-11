SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e piloto Caio Castro, 33, já está bem e em casa após se envolver num acidente na etapa da Porsche Cup em Interlagos no último domingo (13). Pelas redes sociais, contou mais detalhes do que aconteceu.

"Primeiro queria agradecer as mensagens de vocês que ficaram preocupados com meu estado após o acidente hoje na etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup. Realmente não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente ali no início. Uma batida um pouco feia. Tive que ir para o hospital fazer alguns procedimentos que o regulamento exige", começou.

O ator não se machucou, mas ficou chateado pelo fato de ter saído da prova tão rapidamente, na primeira reta. "Está tudo bem, estou ótimo, um pouco decepcionado. Não é o resultado que eu gostaria que a gente tivesse", emendou.

No domingo, o carro 22 do ator e piloto saiu da pista e bateu na barreira de proteção, após ficar prensado entre outros dois competidores.

Pouco depois da largada, Caio colocou seu carro entre Raijan Mascarello e Nelson Marcondes Filho, tentando chegar no "S" do Senna já em vantagem. Não havia espaço para a manobra e ele acabou "prensado" entre os dois oponentes, batendo, junto com Mascarello, em uma das barreiras de proteção de Interlagos.

Os dois saíram andando de seus carros e Mascarello, que brigava pelo título, chegou a se irritar com Caio ao abandonar a prova. Graças a uma combinação de resultados, ele conseguiu sagrar-se campão mesmo sem completar a corrida. Caio Castro corre como profissional há 9 anos.