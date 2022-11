SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após duas semanas do anúncio do término com Tom Brady, 45, Gisele Bündchen, 42, pode já ter um novo romance. Segundo o jornal Extra, ela conhece melhor o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, brasileiro que dá aulas para ela em Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com a publicação, amigos do casal seriam os únicos a já saberem do affair entre ambos. O professor de 34 anos é dono da academia Valente Brothers e, em última postagem, publicou um ensaio que fez com a supermodelo.

A própria Gisele já havia publicado um vídeo dos treinamentos dela com Joaquim. Nas imagens, aparece dando chaves de braço, de perna e de pescoço no rapaz agora rotulado como um possível novo namorado.

Enquanto isso, Tom Brady afirma que não se arrepende de ter voltado a jogar futebol. Esse foi o principal motivo para o afastamento dele com a então esposa, como reporta o Page Six.

Quando perguntado se ele se arrependeu de suas mudanças na carreira, Brady respondeu: "Zero, não. Definitivamente não."