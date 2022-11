RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos apresentadores mais famosos do Estados Unidos, Jay Leno está internado em um hospital, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, após sofrer um acidente doméstico. Colecionador de automóveis, ele se feriu gravemente no rosto depois que um dos seus carros explodiu e pegou fogo no garagem de sua mansão neste domingo (13).

Segundo o site TMZ, Jay Leno, 72, está internado em um centro para queimados. Ainda de acordo com a reportagem, as chamas atingiram o lado esquerdo do rosto do apresentador, mas atual estado de saúde após a internação não foi informado.

A notícia sobre o acidente com o ex-apresentador do "Tonight Show" só foi divulgada porque ele deveria se apresentar no Financial Brand Forum 2022, em Las Vegas, nesta segunda-feira (14)s e a família informou aos organizadores do evento sobre a tragédia e aí o público soube da "emergência médica muito séria" que o impediu Jay Leno de comparecer a conferência. "Tudo o que sabemos é que ele está vivo, então nossas orações vão para ele e sua família esta noite", comentou os organizadores do evento.