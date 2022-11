SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de ser criticada na internet por dar uma vida luxuosa para sua cadelinha Yorkshire Doralice, a apresentadora Xuxa, 59, resolveu rebater mensagens que recebeu. Em grande texto nas redes sociais, disse que costuma ajudar crianças e que ninguém pode dizer a forma correta como ela deve tratar o animal.

"Para as pessoas que me perguntam: 'por que dar tudo para um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo?'. Eu gastei por 29 anos R$ 1,8 milhão anualmente para manter 350 crianças e, mesmo assim, ouço isso até hoje", começou.

"Eu mimei minha filha e todos os meus filhos de pelo e não vou admitir pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida falarem que eu gasto muito com os meus bichos. Comentários idiotas", rebateu.

A apresentadora ainda pediu que quem a critica faça algo para mudar a ida de alguém. "Faremos o seguinte: Todos que pensam assim, peguem uma criança e deem comida, escola, assistência familiar por 29 anos e depois disso venham falar do meu amor pelos meus filhos de pelos. E, sim, ela [Doralice] dorme comigo e tem tudo que eu posso dar para ela, principalmente amor", finalizou.

"Você está feliz no seu quartinho? Cama de casal da Doralice, as roupas da Doralice, o armário dela, a roupinha de cama dela. Eu sou uma criança feliz". Foi dessa forma que a apresentadora Xuxa mostrou o local privilegiado onde sua cadelinha vive.

No espaço da yorkshire, há pelo menos três camas, dois armários de roupas, malas de viagem, roupas de cama, diversas toalhas, perfumes e essências, além de ursinhos e alguns brinquedos.