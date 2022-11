SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 29, não costuma se furtar de falar sobre tudo, mas ficou sem palavras ao descobrir que havia recebido uma indicação ao Grammy, na categoria melhor artista revelação. Chocada, a cantora brasileira só conseguiu balbuciar (em inglês): "O quê?".

Um vídeo do momento em que ela ficou sabendo da indicação foi publicado em seu perfil oficial no TikTok. No momento, ela estava ao lado do empresário Brandon Silverstein, que cuida de sua carreira nos Estados Unidos e comemorou mais do que ela.

Recuperada do choque, ela usou as redes sociais para dar as primeiras declarações após o novo feito. "Uau! Uau Uau Uau... Nunca na vida eu imaginaria um momento como esse chegando", afirmou. "Eu sou do Brasil, galera... Quer dizer... uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada... Grata para sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar."

Anitta é apenas a segunda mulher do país a ser indicada na categoria, depois de Astrud Gilberto, em 1965. Também já foram lembrados os cariocas Tom Jobim e Eumir Deodato, todos de gerações muito anteriores à estrela do pop. A última indicação, de Deodato, foi em 1974.

Diversos famosos usaram as redes sociais para parabenizar a funkeira carioca. Entre os colegas do meio musical, estavam nomes como Carlinhos Brown, Di Ferrero, Jão, Rebecca, Chameleo e Lia Clark. "Minha camisa 10 é você", celebrou Marina Sena.

"Maravilhosa, você merece", elogiou a apresentadora Sabrina Sato. Enquanto Fernanda Paes Leme usou um meme da própria cantora para comentar o feito. "E um dia a gente vai chegar lá. Vocês vão usar esse vídeo e aí vão falar: 'Caraca, olha como ela falava! Chegou lá!", diz uma jovem Anitta em vídeo do começo da carreira.

A cerimônia de entrega do Grammy acontece em 5 de fevereiro de 2023 e tem entre seus principais indicados artistas como Beyoncé, Adele e Kendrick Lamar. Na premiação, Anitta vai concorrer com os americanos Omar Apollo, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe e Molly Tuttle, com os italianos da banda Maneskin, com os britânicos da Wet Leg e com a dupla de jazz Domi & JD Beck, metade francesa.