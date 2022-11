Divulgação Primeiro Plano - Oficinas serão realizadas em diferentes espaços da cidade; participação é gratuita e vagas são limitadas

O Primeiro Plano- Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades ocorrerá entre os dias 21 e 26 de novembro e está com inscrições abertas para cinco oficinas temáticas. Os interessados em participar dos laboratórios precisam se cadastrar por meio do site da iniciativa, as vagas são gratuitas e limitadas. As turmas serão montadas considerando o ramo de atividade do inscrito e sua afinidade com o tema escolhido.

Outra recomendação para quem pretende participar de uma das cinco oficinas temáticas é a disponibilidade em estar presente durante as imersões, que terão datas e horários diferentes, conforme o segmento escolhido. Entre as opções estão: Assistência de Direção; Captação e Edição de som; técnicas para fazer filmes usando o telefone; escrita para série de ficção; e oficina de narração para inclusão de pessoas com deficiência visual.

O Festival volta a ser realizado em formato completamente presencial, após a fase mais restrita da pandemia de Covid-19. A maratona de cinema terá mais de 60 filmes em exibição, todos gratuitos, a partir de segunda-feira no Shopping Alameda. A programação oficial, que também conta com debates com realizadores,no Teatro João Carriço, será apresentada no fim de semana.



Confira detalhes sobre as oficinas:



-ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO

Renan Barbosa Brandão

Horário: 21/11 14h às 18h | 22/11 e 23/11 das 9h às 13h

Vagas: 15

Local: Escola de Artes Pró-Música UFJF



Renan Barbosa Brandão é sócio fundador da produtora Baraúna. Realizou 5 curtas-metragens, com mais de 180 seleções em festivais e 50 prêmios, como o de melhor direção no 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e 3 kikitos no 50º Festival de Cinema de Gramado. Diretor Assistente no longa “A Morte Habita a Noite” (Selecionado para 49º Festival de Rotterdam) Assistente de direção em mais de 30 filmes, entre eles Tropa de Elite II (José Padilha - 2009) “Big Jato" (Cláudio Assis - 2015) "Rio da Dúvida"(Joel Pizzini), fazendo assistência de direção em séries como Preamar (HBO) e Reality Z (Netflix) além de programas de tv como "Que História é Essa Pochat?", "A Vila" e “Tempero de Família". Desenvolve seu primeiro longa-metragem, vencedor do Núcleos Criativos FSA 2018.

-CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA DIÁLOGOS

André Medeiros

Horário: 22/11 a 24/11, das 9h às 13h

Vagas: 15

Local: Escola de Artes Pró-Música UFJF

A oficina é voltada para pessoas com qualquer nível de experiência em audiovisual, especialmente iniciantes, com interesse em conhecer alguns procedimentos específicos da captação e edição de cenas de diálogo em cinema de ficção.No primeiro encontro será feita uma roda de conversa sobre cinema, áudio e o objetivo da oficina. Serão apresentadas algumas cenas e material em vídeo para gerar discussão.No segundo dia será gravada uma cena de diálogo entre dois atores (voluntários entre os inscritos ou convidados previamente), na qual os participantes da oficina vão operar o equipamento de som. Esta cena simples será montada depois da aula para que, no terceiro dia, o áudio seja tratado pelo instrutor com acompanhamento dos participantes.

André Medeiros, 33 anos, natural de Juiz de Fora. Estudou Artes na UFJF e há 10 anos trabalha com áudio em filmes, comerciais e música.



-FAZENDO VIDEOS NO MEU TELEFONE

Rodrigo Carneiro

Horários: 22/11 a 24/11, das 9h às 13h

Vagas: 15

Local: Escola de Artes Pró-Música UFJF



O objetivo e apresentar o telefone celular como ferramenta de captação de imagens e edição de vídeo mostrando que somente usando o celular é possível produzir um vídeo com toda a qualidade necessária. Na oficina os participantes irão aprender a editar utilizando o software livre "iMovie", cujo mesmos princípios podem ser explorados em outros aplicativos. O objetivo e que os alunos gravem e editem seus própriosvídeos durante a oficina, que e totalmente focada na prática. Além da parte prática, os alunos tambémterão toda uma orientação sobre a narrativa que estão construindo na produção de seus conteúdos.

Rodrigo Carneiro e Licenciado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Estudou Edicao na Escuela Internacional de cine y Television de San Antonio de los Banos - EICTV/CUBA. Foi pesquisador convidado do departamento de Cinema da Faculty of Fine Arts da Concordia University - Montreal. Editou diversos curtas e longas-metragem premiados em diversos festivais.



-ESCRITA PARA SÉRIES DE FICÇÃO

Alice Marcone

Data: 24/11 a 26/11, das 9h às 13h

Vagas: 28

Local: Escola de Artes Pró-Música UFJF

Durante os três encontros, as aulas serão divididas em 2h de apresentação teórica, 1h30 de atividade prática, 30min de compartilhamento e discussão geral após a atividade. As atividades serão feitas em grupos de 4 alunos. O objetivo é apresentar e colocar em prática conceitos fundamentais para o desenvolvimento de uma série de ficção.

Alice Marcone roteirizou as séries "Manhãs de Setembro" para a Amazon Prime Video, "De Volta aos 15" para a Netflix, "Noturnos" para o Canal Brasil e foi colaboradora de roteiro de "Todxs Nós" da HBO. Atuou nas três últimas séries citadas e foi atriz protagonista dos curtas-metragens premiados "Bonde" e "Chão de Fábrica". Apresentou e roteirizou o reality show "Born to Fashion", no canal E! Entertainment. Lançou os singles "Pistoleira" e "Noite Quente", como cantora. Compôs também trilha sonora original da série "Toda Forma de Amor". Foi premiada pela ABRA como "Roteirista do Ano" em 2021 e foi jurada na semifinal do Emmy Internacional em 2022.



-OFICINA DE NARRACAO (Acessibilizacao de filmes para inclusao de pessoas com deficiência visual)

Patrícia Almeida

Horário: 23/11 e 24/11, das 8h às 11h

Local: CAEE (Centro de Atendimento de Educação Especializada) e Estúdio Poty

Vagas: 12

Recursos de acessibilidade comunicacional para inclusao de pessoas com deficiência visual em projetos audiovisuais; a importancia da voz; o que e audiodescrição; a narracao e a leitura de legendas - voice over. Percepcao e tecnicas vocais basicas, gravacao e edicao de vozes. Terá exibição do curta “Sob a sombra da palmeira”, de Tomyo Ito, com audiodescrição.

Patrícia Almeida é mestranda em Cinema e Audiovisual – Programa de Pós- Graduacao em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Especialista em Audiodescrição pelo NGime; Pos-graduada em Arte, Cultura e Educação – Instituto de Artes e Design e Bacharel em Rádio e TV – Faculdade de Comunicação.

Consultores colaboradores: Girleia Jardim, Jairo Jardim e Fludualdo de Paula.