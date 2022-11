SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Grupo Globo para a cobertura da Copa do Mundo 2022, Deborah Secco entrou em contagem regressiva para o Mundial, que começa no próximo domingo (20).

"Faltam 5 dias!!! Tá na Copa, tá no Sportv", escreveu a atriz, nesta terça-feira (15), nas redes sociais. O programa "Tá na Copa" irá ao ar das 22h30 às 23h30 enquanto acontece a Copa do Qatar.

Não é a primeira vez que Deborah Secco aparece com o uniforme do Sportv customizado. No dia 26 de outubro, ela postou no camarim da emissora. Na ocasião, ela e a equipe do 'Tá na Copa' se reuniu para fazer gravações de vinhetas e chamadas para o programa.

Deborah Secco será integrante do 'Tá Na Copa' ?programa bem-humorado e descontraído para as noites do SporTV durante a disputa do Mundial. Ela estará ao lado do ex-atacante Aloísio Chulapa e dos apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro.

Quando foi anunciada na atração, a atriz mostrou empolgação com a oportunidade no esporte. "Para mim, foi uma surpresa receber esse convite. Vai ser muito legal. É uma época do ano em que o pessoal vive a Copa do Mundo intensamente. Todo mundo vira entendedor de futebol, e eu nunca fui diferente disso. Será bastante divertido", disse Deborah Secco em entrevista ao ge.