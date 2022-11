RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Eles eram aliados dentro de A Fazenda 14, mas o caldo entornou do lado de fora do reality da Record. Alex Gallete não está mais falando com Deborah Albuquerque e foi o primeiro influenciador que revelou a briga logo depois da eliminação dupla na semana passada. Ele disse que a ex-Power Couple passou a tratá-lo diferente e o clima entre eles esquentou mesmo durante as gravações de uma live sobre o programa.

"Muita gente veio comentar que a live foi horrorosa e desrespeitosa e, hoje, a gente gravou de novo e não foi legal. Não estamos nos falando mesmo", disparou ele nos Stories do Instagram, na noite desta terça-feira (15). Deborah não escondeu que ficou triste ao ver que Alex falava mal dela com outros participantes do Grupo B assim que saiu do confinamento.

Alex ainda prosseguiu: "Já falei disso, mas vou falar pela última vez. No dia que nós fomos eliminados, na live ela viu umas coisas e ficou chateada porque é sempre tudo sobre ela. Ela não aceita que falem nada dela, só ela pode falar", comentou ele, que rebateu as críticas da influenciadora.

Deborah chamou Gallete de "figurante". "É muito complicado. Ela [Deborah] é muito cabeça dura. Ainda tenho um monte de coisas, muitos compromissos para eu gravar com essa mulher. Ela não é uma pessoa fácil, tudo tem que ser sobre ela e eu não tenho paciência", finalizou ele.