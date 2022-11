SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O documentário "Filho da Mãe" sobre a vida de Paulo Gustavo, ator e humorista que morreu em 2020 após complicações da Covid, ganhou nesta quarta-feira (16) seu primeiro trailer.

Produzido pela Amazon Prime, dirigido por Susana Garcia e codirigido pela irmã do artista, Jú Amaral, o longa tem data de estreia prevista para o dia 16 de dezembro.

No Instagram, o víuvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, compartilhou o vídeo e afirmou: "Como disse Bial, um buraco que não vai ser tapado, e nem deve? esse filme será um reencontro com alguns momentos incríveis que fizeram da minha vida um filme! E essa saudade que fica não tem que ir embora ou mudar, ela vai ficar pra sempre no lugar especial que ela merece! Ansioso pela estreia! Muito lindo, divertido e emocionante como sempre foi, é e será nosso eterno".

Déa Lucia, mãe do ator, também compartilhou. "Quando postei eu estava aos prantos sem ter a menor condição de escrever nada. Muito sofrimento! Tiro forças na minha FÉ, saber que Juju está aqui comigo e no sorriso dos meus netos", disse emocionada.