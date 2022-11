SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O compositor Juliano Maderada, do hit "Tá na hora do Jair já ir embora", fez uma nova música (ouça abaixo), agora com a frase "perdeu, mané. Não amola" dita pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso nesta semana.

O hit "Tá na hora do Jair já ir embora", feito por Maderada e Tiago Doidão, alcançou o primeiro lugar da lista das 50 músicas virais do Brasil, no Spotify, serviço de streaming de áudio, durante as eleições.

Na terça-feira (15), o magistrado foi novamente abordado por um bolsonarista enquanto caminhava em Nova York, nos Estados Unidos, e rebateu o apoiador de Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Perdeu, mané. Não amola", disparou Barroso. A frase virou até meme entre os internautas.

"Ê, meu Brasil. [risos] A 'gadaiada' não cansa de passar vergonha. Perdeu, mané. Não amola. Perdeu, mané. Perdeu, mané e não amola. Agora é Lula dentro e o Bolsonaro fora. Perdeu, mané. Perdeu, mané e não amola. Agora é Lula dentro e o Bolsonaro fora. É Bolsonaro fora. É Bolsonaro fora. Tchau, dizem os versos da música.

E a canção continua: "Não cansa de passar vergonha. Já tem cara de otário. É um mané, é um pamonha por causa do Bolsonaro. Só na frente do quartel pedindo intervenção. Perdeu, mané. É tchau para o capitão".

A música "Tá na hora do Jair já ir embora", que serve de jingle, não foi feita a pedido do candidato. Nasceu de uma vontade do professor de matemática e empresário musical Júlio Hermínio Luz, 48, conhecido como Juliano Maderada, em lançar suas próprias músicas na pandemia. "Não tenho carreira, sou totalmente 'verde'. Eu tinha um desafio de fazer no YouTube um canal pra sobreviver na pandemia, e vi que tinha possibilidade de segmentar", disse o compositor em entrevista para o UOL em outubro.

Todas as músicas criadas no período (e depois) tem um único muso inspirador: Lula. "Deixei de fazer coisas que poderiam dar mais resultado, mas eu queria ajudar Lula. Sou muito apaixonado por ele", explicou à época, sem esconder a empolgação de conquistar a parada de sucesso nessa seara -e não estamos falando das mais tocadas do Spotify.

No começo da pré-campanha, em 2022, o compositor disse que "o papo eleitoral esquentou e eu passei a bater também no Bolsonaro. Eu não gosto dele, mesmo. Aí fui fazer músicas mais tiktokzadas".

Em ritmo de pisadinha, lambada e pagodão baiano, Juliano Maderada tinha outra meta: fazer suas músicas tocarem nos paredões, festas populares onde sons automotivos tocam faixas com batidas graves e muitos decibéis.

Mas não foi apenas a canção de Maderada que fez sucesso no Spotify durante o período eleitoral. O jingle da campanha de Jair Bolsonaro (PL), "Capitão do Povo", também rendeu muitas reproduções.